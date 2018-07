Nederlands elftal de komende vier jaar bij de NOS

Wie de verrichtingen van het Nederlands voetbalelftal op de voet wil volgen, is de komende vier jaar bij de NOS aan het juiste adres. In die periode zullen alle wedstrijden van Oranje bij de NOS live te zien zijn: de kwalificatiewedstrijden voor het EK van 2020 en het WK van 2022, de duels in de Nations League en alle vriendschappelijke interlands.

Als de mannen van bondscoach Ronald Koeman zich plaatsen voor de eindtoernooien van 2020 en 2022, zullen ook die wedstrijden van Nederland door de NOS worden uitgezonden. De rechten voor het eerstvolgende EK en WK lagen immers al bij de NOS.

"Oranje hoort bij de NOS, bij de publieke omroep", vindt Gerard Timmer, algemeen directeur van de NOS. "Sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder is in staat mensen in alle geledingen van de samenleving te verbinden. Dat zien we ook deze weken weer met het WK."

Tegen Frankrijk, Duitsland en Belgiƫ

Het Nederlands elftal begint de campagne richting het EK van 2020 met een oefeninterland tegen Peru, op donderdag 6 september in Amsterdam.

Vervolgens start de Nations League, een nieuwe landencompetitie van de UEFA, bestaande uit vier divisies. Nederland komt uit in de hoogste divisie en stuit tussen september en november tweemaal op Frankrijk en Duitsland.

Tussendoor, op dinsdag 16 oktober in Brussel, oefent Oranje nog tegen Belgiƫ. De EK-kwalificatiereeks is vanaf maart 2019 aan de orde. Ook de eventuele play-offs zijn te zien bij de NOS.