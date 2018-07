'Brexit-minister David Davis afgetreden'

De Britse brexit-minister David Davis is per direct afgetreden, melden Britse media. Davis werd in 2016 tot brexit-minister benoemd en was verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de Europese Unie.

Vrijdag nog meldde premier May dat de belangrijkste kabinetsleden het eens waren geworden over hoe de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk eruit moet komen te zien. Binnen het kabinet is maandenlang gediscussieerd over een 'zachte' of een 'harde' brexit.

Volgens The Telegraph heeft Davis zijn premier gechoqueerd door vanavond tegen haar te zeggen dat hij niet achter het brexit-plan kan staan dat vrijdag werd overeengekomen. Hij zou volgens de Britse krant de afgelopen weken meerdere keren op het punt van opstappen hebben gestaan, maar dat niet hebben gedaan omdat hij de positie van May niet in het geding wilde brengen. Ook brexit-staatssecretaris Steve Baker zou zijn opgestapt.

Nog geen bevestiging

Binnen de Conservatieven heerst onvrede. Een parlementslid zegt tegen de BBC dat Mays plannen onacceptabel zijn en dat Davis "het juiste heeft gedaan". Een ander conservatief parlementslid noemt het "fantastisch nieuws". Labour-politicus Ian Lavery spreekt van absolute chaos.

Davis was namens de Britten hoofdonderhandelaar voor het Britse vertrek en was de gesprekspartner van Michel Barnier, de belangrijkste man aan de kant van de EU. Downing Street of het kantoor van Davis hebben zijn vertrek nog niet bevestigd.

De bedoeling was dat May morgen haar Conservatieve parlementsleden en daarna het hele parlement zou bijpraten over de vrijdag overeengekomen brexit-plannen.