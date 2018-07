Belgische duiker in Thailand: 'Er is weinig duikwerk aan te pas gekomen'

Het was nu of voorlopig niet voor het reddingsteam bij de Tham Luang-grot in Noord-Thailand. Het waterpeil was, na twee weken pompen en afwachten, eindelijk laag genoeg voor een reddingspoging. En met succes: vier van de twaalf jonge voetballers werden bevrijd.

"Ik ben natuurlijk heel erg blij", zegt de Belgische duikinstructeur Ben Reymenants. Hij is onderdeel van het reddingsteam en weet hoe gevaarlijk de situatie is in het grottencomplex. "Het is een grote opluchting: vier jongens veilig terug, én alle duikers."

'Vrij weinig duikwerk'

Reymenants kwam vandaag niet in actie in de grot. Hij onderhield radiocontact met het team tijdens de operatie. Er waren zo'n negentig duikers bij betrokken, maar in de praktijk werd niet veel gedoken. Het water was volgens de Belg voor het overgrote deel weggepompt uit het gangenstelsel.