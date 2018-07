Eerste jongens uit Thaise grot bevrijd

In Thailand zijn zeker twee jongens succesvol uit de ondergelopen grot bevrijd. Dat meldt een bron dichtbij het reddingsteam aan de NOS. De Thaise autoriteiten hebben het bericht nog niet bevestigd.

De eerste jongen is rond 12.40 uur Nederlandse tijd naar buiten gekomen, de tweede zo'n tien minuten later. Ze zijn daarna medisch onderzocht in een veldhospitaal dat naast de ingang van de grot is ingericht. De jongens worden nu per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in de stad Chiang Rai, zo'n 60 kilometer verderop.

Correspondent Marieke de Vries, kort na het bekend worden van het nieuws dat de eerste twee jongens gered zijn: