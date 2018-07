Weer duizenden ambtenaren ontslagen in Turkije

Turkije ontslaat meer dan 18.000 ambtenaren, onder wie duizenden politiemensen en militairen, maar ook leraren en 199 medewerkers van universiteiten. Het decreet over het massaontslag is vanochtend gepubliceerd in het staatsblad.

Als reden voor het ontslag worden vermoedelijke banden met terroristische organisaties of activiteiten tegen de staatsveiligheid gegeven.

Per decreet worden verder twaalf verenigingen, drie kranten en een tv-kanaal verboden. Een van de kranten is de pro-Koerdische Özgürlükcü Demokrasi.

Machtiger

De bekendmakingen volgen op de winst van president Erdogan bij de verkiezingen vorige maand. Morgen wordt hij beëdigd voor een nieuwe termijn.

Vanaf dan krijgt Erdogan veel meer bevoegdheden. De Turken gingen vorig jaar bij een referendum akkoord met de invoering van een presidentieel systeem. De functie van premier verdwijnt, het parlement wordt zwakker en de president, die straks zowel regeringsleider als staatshoofd is, krijgt meer macht.

Erdogan heeft beloofd dat hij na zijn inauguratie een einde maakt aan de noodtoestand, die werd ingesteld na de couppoging twee jaar geleden. Sindsdien zijn volgens de VN al meer dan 160.000 ambtenaren ontslagen in Turkije.