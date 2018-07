Syrische leger verovert belangrijke grenspost, grote zorgen in Israël

Het Syrische leger heeft een belangrijke grenspost met Jordanië terug in handen. Het gaat om Naseeb, in de regio Daraa, waar het regime enkele weken geleden een offensief startte.

Naseeb is strategisch belangrijk. Het verbindt de snelweg tussen de hoofdsteden Amman, Damascus en Beiroet. Maar de regio is ook symbolisch belangrijk voor Syrië. In deze regio, in de stad Daraa, begon de revolutie, die leidde tot de oorlog die nu al 7 jaar duurt. Nu het Syrische leger de grenspost in handen heeft, kunnen de militairen doorstoten naar de stad.

De grensovergang was sinds 2015 in handen van de rebellen. Eerder deze week mislukten onderhandelingen met hen nog. De rebellen leken toen niet op te willen geven, maar nu is er toch een staakt-het-vuren bereikt met Rusland.

De grote vraag is vooral wat de Syriërs en Russen nu gaan doen. En die vraag is vooral belangrijk voor de honderdduizenden vluchtelingen in Zuid-Syrië en voor Israël, dat de oorlog nooit eerder zo dichtbij zag komen.