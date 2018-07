Universiteiten mogen les geven in het Engels

De Universiteit Maastricht en de Universiteit Twente mogen hun bacheloropleiding Psychologie ook in het Engels aanbieden. De rechter heeft in een kort geding bepaald dat de universiteiten daarmee niet in strijd zijn met de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

De zaak was aangespannen door de vereniging Beter Onderwijs Nederland, die vindt dat Nederlandse studenten last hebben van de verengelsing in het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs zou erdoor achteruitgaan. Ook zouden Nederlandse studenten meer concurrentie krijgen van buitenlandse studenten bij de toelating tot een opleiding of een universiteit.

Internationaal karakter

De voorzieningenrechter zegt dat de twee universiteiten niet in strijd handelen met de wet. Daarin staat dat onderwijs en examens in principe in het Nederlands worden afgenomen, maar dat daarvan kan worden afgeweken.

Volgens de rechter hebben de universiteiten goed duidelijk gemaakt waarom zij de bacheloropleiding Psychologie (ook) in het Engels aanbieden. De universiteiten vinden dat de Engelstalige opleiding goed is voor de kwaliteit van het onderwijs, zeker gezien het internationale karakter van het vakgebied.

De motivering van Beter Onderwijs Nederland was volgens de rechter niet goed genoeg. De vereniging benadrukte in de procedure voornamelijk het algemene belang van onderwijs in het Nederlands en ging volgens de rechtbank niet genoeg in op de specifieke situatie van de opleidingen Psychologie op de beide universiteiten.

Geen standpunt

De uitspraak van de rechter geldt alleen voor de opleiding Psychologie aan de Universiteit Maastricht en de Universiteit Twente. "Het is niet aan de voorzieningenrechter om in het debat een standpunt in te nemen over het belang van Nederlandstalig onderwijs voor de kwaliteit van het hoger onderwijs."

Volgens de rechter is het aan de onderwijsinstellingen zelf om hierover een beslissing te nemen en aan de toezichthouder en de minister om erop toe te zien dat de instellingen zich aan de wet houden.