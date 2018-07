Meer gemeenten betrokken bij wietproef

Er worden meer gemeenten betrokken bij de wietproef van het kabinet. Volgens Haagse bronnen is de coalitie het daarover eens geworden. Verwacht wordt dat het kabinet de details later vandaag bekendmaakt.

In het regeerakkoord staat dat het experiment met het gedoogd telen van wiet in zes tot tien gemeenten wordt gedaan. De proef moet duidelijk maken of de criminaliteit door de legale wietteelt afneemt en of de wiet dan minder schadelijke stoffen bevat.