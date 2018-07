Coalitiepartijen lijnrecht tegenover elkaar over wietexperiment

Het wietexperiment leidt opnieuw tot verdeeldheid binnen de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De christelijke partijen CDA en ChristenUnie staan lijnrecht tegenover de liberale partijen VVD en D66.

De vier partijen discussiëren over hoe om te gaan met het advies van de onafhankelijke commissie-Knottnerus. Die bracht een rapport uit over hoe het experiment wetenschappelijk verantwoord kan worden opgezet.

CDA en ChristenUnie zijn er niet blij mee dat de commissie heeft geadviseerd om het experiment in veel meer dan de beoogde zes tot tien gemeenten te houden. Ook zijn de twee partijen bang dat het experiment vanzelf leidt tot het vrijgeven van softdrugs in heel Nederland. En de partijen wáren al geen echte voorstanders van het experiment.

Deugdelijk experiment

VVD en D66 willen vooral dat het experiment bruikbare wetenschappelijke resultaten oplevert die iets zeggen over de volksgezondheid en stijging of daling van de criminaliteit. "Wij willen een deugdelijk experiment dat kans van slagen heeft, zodat je er ook iets mee kunt straks", zegt VVD-fractievoorzitter Dijkhoff.

Fervent voorstander D66 houdt de andere partijen aan de afspraak uit het regeerakkoord. "We hebben als coalitie afgesproken dat er experimenten komen en nu ligt er een advies over hoe je dat geslaagd kunt uitvoeren", zegt partijleider Pechtold. Ook hij wijst op het belang van bruikbare resultaten. "Of je voor of tegen bent: als je argumenten wilt dan moet je het goed doen."