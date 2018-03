Kabinet wil vier jaar met wiet experimenteren

Het geplande experiment met wietteelt gaat vier jaar duren. Het kabinet schrijft aan de Tweede Kamer dat in die fase hennep mag worden geproduceerd en mag worden geleverd aan coffeeshops in de zes tot tien gemeenten die meedoen. De hennep mag in die gemeenten ook worden verkocht. Daarna komt er een 'afbouwfase': in een half jaar wordt de situatie hersteld zoals die bestond vóór de proef.

In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over een experiment met het "gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik". De ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Bruins voor Medische Zorg hebben nu een tijdschema aan de Tweede Kamer gestuurd.

Gemeenten

Er is al een commissie aan het werk die voor 31 mei met een voorstel moet komen hoe de proef moet verlopen. Grapperhaus en Bruins komen dan nog voor de zomer met een besluit.

Gemeenten kunnen zich daarna voor het experiment opgeven, de commissie adviseert in het najaar welke gemeenten mogen meedoen en de ministers wijzen ze daarna aan.,

Wet voor zomer naar de Kamer

Voor de juridische basis van het experiment moet de wet worden veranderd; een voorstel daarvoor wordt op dit moment bekeken door instanties als het OM, de politie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Grapperhaus en Bruins willen het wetsvoorstel dan voor het zomerreces indienen bij de Tweede Kamer. Een nadere uitwerking van de eisen aan de hennepteelt en de verkoop moet in het derde of vierde kwartaal klaar zijn.

Volgens de wettekst die nu aan adviesinstanties is voorgelegd, duurt het experiment dus vier jaar. Na afloop van het experiment komt er een onafhankelijke evaluatie.