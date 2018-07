SPD akkoord met tegenhouden migranten aan Duitse grens

In Duitsland hebben de coalitiepartners SPD en CDU/CSU een akkoord bereikt over het aanscherpen van het asielbeleid. Migranten die in andere landen zijn geregistreerd en daar asiel hebben gevraagd, mogen worden tegengehouden bij de grens met Oostenrijk en teruggestuurd, vinden nu ook de sociaaldemocraten. Daarmee lijkt een regeringscrisis bezworen.

Eerder bereikten regeringspartners CDU en CSU al overeenstemming over een pakket aan maatregelen tegen illegale migratie. Dat ging onder meer over het inrichten van gesloten centra bij de Duits-Oostenrijkse grens. In die centra moeten migranten die al in een andere EU-lidstaat staan geregistreerd, worden opgevangen en hun uitzetting afwachten.

Geen migrantenkampen

SPD-leider Nahles bevestigt dat er een akkoord ligt met de christendemocratische coalitiepartners, maar benadrukt dat er in geen geval sprake zal zijn van migrantenkampen, maar van 'transfercentra'. In die opvang mogen migranten niet langer dan 48 uur worden tegengehouden.

Bovendien gaat het om een relatief kleine groep migranten die mogelijk wordt teruggestuurd: mensen die in Oostenrijk of Italië met een vingerafdruk zijn geregistreerd, daar een asielprocedure hebben lopen, en vervolgens toch zijn doorgereisd naar Duitsland.

Het akkoord zorgt er volgens Nahles dan ook alleen voor dat de asielprocedure kan worden versneld, binnen de bestaande Europese afspraken, de zogenoemde Dublin-regels.

Oostenrijk dreigde deze week de grenzen met Slovenië en Italië te sluiten als Duitsland inderdaad migranten gaat terugsturen. Veel migranten die Duitsland binnen willen komen, zijn via Italië en Oostenrijk gereisd.