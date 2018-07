Regeringscrisis afgewend: Seehofer en Merkel bereiken migratieakkoord

CSU-leider en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer en bondskanselier Merkel (CDU) hebben na uren onderhandelen een oplossing gevonden voor de politieke crisis die al weken in Duitsland speelt. Seehofer zegt dat de "duurzame oplossing" voor het migratiebeleid hem in staat stelt aan te blijven als minister. Gisteravond had hij nog zijn ontslag ingediend, dat hij later uitstelde. Merkel spreekt van een goed compromis.

De kopstukken van de CDU en de Beierse zusterpartij CSU waren aan het eind van de middag bij elkaar gekomen op het hoofdkantoor van de CDU, het Konrad Adenauer-Haus, om een oplossing te vinden voor de politieke crisis, die al weken sleept.

Volgens Seehofer is er een oplossing bereikt waarbij de illegale immigratie aan de grens wordt gestopt. Volgens Merkel zijn de partijen het eens geworden over het inrichten van centra bij de Duits-Oostenrijkse grens, waar migranten worden opgevangen die al eerder in een andere EU-lidstaat zijn geregistreerd. Zij moeten daar hun uitwijzing afwachten.

SPD moet nog reageren

De bondskanselier zegt dat hiermee recht wordt gedaan aan de geest van samenwerking binnen de Europese Unie en de zogenoemde secundaire migratie aangepakt. Onlangs maakte ze bekend dat een aantal EU-lidstaten toegezegd hebben dat ze besprekingen willen voeren over het versneld terugnemen van migranten.

Met het akkoord tussen de twee lijkt het vierde kabinet van Merkel gered. Vanavond staat nog een coalitieoverleg gepland met de sociaal-democratische SPD, de partner van de CDU en CSU. In 2015 zag de SPD niets in dergelijke centra, hoe de partij er nu tegenaan kijkt is onduidelijk. De SPD heeft nog niet gereageerd op de overeenstemming van de twee partners.