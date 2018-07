Oostenrijk dreigt zuidgrens te sluiten voor migranten

Oostenrijk dreigt de grens met Slovenië en Italië te sluiten als de Duitse regering migranten daadwerkelijk gaat terugsturen, zoals gisteren is afgesproken. In een verklaring schrijft de Oostenrijkse bondskanselier Kurz dat Oostenrijk in dat geval maatregelen moet nemen om "onze zuidelijke grens te beschermen". Veel illegale migranten die Duitsland binnenkomen, zijn via Italië en Oostenrijk gereisd.

Bondskanselier Merkel (CDU) en minister van Binnenlandse Zaken Seehofer (CSU) wisten gisteravond na wekenlang touwtrekken een regeringscrisis over de aanpak van migranten te bezweren. Ze spraken onder meer af dat er in Beieren, vlakbij de grens met Oostenrijk, gesloten migrantencentra komen, waar migranten worden vastgehouden die eerder in een andere EU-lidstaat zijn geregistreerd. Zij moeten in die centra wachten op hun uitwijzing. Oostenrijk vreest daardoor te maken te krijgen met een groot aantal teruggestuurde asielzoekers.

Merkel kreeg onlangs onenigheid met Seehofer omdat die de Beierse grens helemaal dreigde te sluiten voor migranten. De bondskanselier noemde dit in strijd met de EU-regels en vreesde dat ook andere landen dan hun grenzen zouden sluiten. Door de afspraken van gisteravond blijft de Duitse zuidgrens open, maar nu zet Oostenrijk dus het opengrenzenbeleid op scherp.

Dat is des te opmerkelijker omdat Oostenrijk het komende halfjaar voorzitter van de Europese Unie is. Later vanochtend komt kanselier Kurz naar Straatsburg om de Oostenrijkse plannen voor het voorzitterschap toe te lichten.