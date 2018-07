'Vrijwel alle sekswerkers maken geweld, intimidatie en pesterijen mee'

Vrijwel alle sekswerkers in Nederland krijgen tijdens hun werk te maken met vormen van geweld, blijkt uit een onderzoek van belangenvereniging Proud en Soa Aids Nederland. Verbaal geweld komt het meest voor, gevolgd door seksueel of fysiek geweld. Daders zijn vooral klanten.

Proud en Soa Aids Nederland voerden het onderzoek uit onder 300 sekswerkers met uiteenlopende woonplaatsen, leeftijden en werkplekken. Prostituees waren zelf betrokken bij het onderzoek. Zij hebben de vragen opgesteld, interviews afgenomen en hielpen bij het interpreteren van de bevindingen.

'Vieze hoer'

Sekswerkers zijn het vaakst slachtoffer van verbaal geweld en intimidatie. 93 procent van hen is het afgelopen jaar in ieder geval één keer uitgescholden, gepest of gestalkt. Vrouwen krijgen bijvoorbeeld te horen dat ze "een vieze hoer" zijn. Of voorbijgangers roepen dat een raamprostituee hen moet betalen, "zo lelijk is ze".

Ongewenste seksuele handelingen kwamen bij 78 procent van de prostituees voor. Vormen van fysiek geweld, van knijpen en haren trekken tot zware mishandeling, kwam in 60 procent van de gevallen voor. Ongeveer net zoveel sekswerkers is financieel onrecht aangedaan, door diefstal, afpersing, uitbuiting of klanten die niet betalen voor diensten.

Slechts 3 procent van de sekswerkers heeft het afgelopen jaar helemaal geen geweld meegemaakt. Toch is 56 procent van de ondervraagden meer dan de helft van de tijd tevreden over zijn of haar baan, een kwart van de prostituees is dat altijd.

Massagesalon onveilig

Prostitutie is legaal, maar er is wel een vergunning voor nodig. Sekswerkers zonder vergunning, die bijvoorbeeld werken in een massagesalon of vanuit hotelkamers, maken het meeste geweld mee; raamprostituees en sekswerkers die thuiswerken met een vergunning het minste.

Onderzoekers roepen politie en justitie op sekswerkers beter te beschermen en hun verhaal serieus te nemen als zij aangifte komen doen. Want ook dat schiet volgens het onderzoek tekort.