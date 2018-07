Meeste dierproeven hebben geen nut door onnodige herhaling

De onderzoekster zei in het NOS Radio 1 Journaal dat dierproeven in het algemeen wel nuttig zijn. Ze benadrukt dat de proeven waarbij dieren het niet overleven, heel belangrijk zijn voor het ontwikkelen van medicijnen. "Wij hebben bijvoorbeeld een studie gedaan naar een veelbelovend medicijn, maar in het diermodel leek het medicijn toch niet te werken", zegt Van der Naald. Het medicijn is daarom niet meer ontwikkeld voor mensen.

De onderzoekers denken dat er weinig over mislukte dierproeven wordt gedocumenteerd vanwege prestatiedruk in de wetenschap. Als een proef niets of weinig oplevert, zijn de gegevens niet interessant en wordt er niet over geschreven. Verder zijn wetenschappers waarschijnlijk terughoudend met het opschrijven dat tientallen of honderden dieren hebben geleden, zonder dat dat iets heeft opgeleverd, denken de onderzoekers.

Het Radboudumc, UMC Utrecht en Netherlands Hearth Institute hebben een website gemaakt met een register waar wetenschappers uit de hele wereld hun bevindingen na dierproeven kunnen vastleggen. Dat kan ook anoniem.