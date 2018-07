Japanse keizer weer aan het werk na ziekte

De Japanse keizer heeft zijn werkzaamheden hervat. Akihito had een paar dagen rust genomen vanwege duizeligheid en misselijkheid, maar is nu weer volledig aan het werk.

Gisteren had de keizer alweer wat bureauwerk gedaan, vandaag ontving hij nieuwe ambassadeurs. Dat was de eerste officiƫle afspraak sinds hij maandag het werk neerlegde. Volgens een woordvoerder is de keizer nog niet volledig hersteld, maar is hij voldoende opgeknapt om weer aan het werk te gaan.

De 84-jarige keizer kampte met duizeligheid doordat hij te weinig zuurstof in zijn hersenen kreeg. Akihito kampt al jaren met gezondheidsproblemen. Hij onderging een hartoperatie en werd behandeld voor prostaatkanker.

Akihito is van plan om op 30 april volgend jaar af te treden, de eerste troonsafstand in Japan in bijna tweehonderd jaar. Zijn zoon Naruhito (58) volgt hem dan op.