Japanse keizer Akihito legt werk neer vanwege gezondheid

De Japanse keizer Akihito heeft al zijn publieke optredens afgezegd wegens gezondheidsproblemen. Hij kampt met duizeligheid en misselijkheid doordat hij te weinig zuurstof in zijn hersenen krijgt.

De 84-jarige keizer moet rust houden. Zijn gezondheid wordt door een medisch team in de gaten gehouden in het keizerlijk paleis in Tokio, zegt de Japanse keizerlijke organisatie.

Akihito kampt al jaren met gezondheidsproblemen. Hij onderging een hartoperatie en werd behandeld voor prostaatkanker.

Troonsafstand

Vanwege zijn slechte gezondheid doet Akihito volgend jaar op 30 april afstand van de troon. Zijn zoon Naruhito (58) volgt hem op. Dat wordt de eerste troonsafstand in Japan in bijna tweehonderd jaar.