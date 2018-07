Ex-vrouw Marc Dutroux kan geen stageplek vinden

Michelle Martin, de ex-vrouw van kinderverkrachter en -moordenaar Marc Dutroux, moet waarschijnlijk even geduld hebben voordat ze haar rechtenstudie kan afronden. Ze moet een stageplek vinden om haar bachelor te behalen, maar bedrijven zitten niet op Martin te wachten, schrijven Belgische media.

De 58-jarige Martin begon in 2013, een jaar na haar vrijlating uit de gevangenis, aan een studie rechten aan de Ecole Supérieure des Affaires in Namen, een post-bacheloropleiding die normaal gesproken drie jaar duurt. Ze volgde avondonderwijs en stond ingeschreven onder haar tweede voornaam Thérèse.

De ex-vrouw van Dutroux had volgens Belgische media de afgelopen vijf jaar weinig contact met haar medestudenten. Inmiddels heeft ze al haar examens behaald, maar heeft ze moeite met het vinden van een stageplek om de studie af te ronden.

Voorwaardelijke vrijlating

In 2004 werd Martin veroordeeld tot een celstraf van 30 jaar voor medeplichtigheid aan vier kindermoorden. Haar toenmalige partner Dutroux werd veroordeeld tot een levenslange celstraf en tbs voor moord, ontvoering, marteling en verkrachting van minderjarige meisjes. Martin was op de hoogte van de gruweldaden van haar man, maar deed daar niets tegen.

Omdat Martin sinds 1996 vastzat, kwam ze in aanmerking voor vervroegde vrijlating. In 2012 kwam ze voorwaardelijk vrij. Een klooster in de Belgische plaats Malonne ving Martin op na haar vrijlating, die leidde tot grote protesten in België.