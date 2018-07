Alle 700 veiligheidsmedewerkers NS krijgen bodycams

NS-medewerkers van de afdeling Veiligheid & Service (V&S) krijgen bodycams die ze kunnen inschakelen bij "ingewikkelde situaties", zoals contact met mensen die vaak zwartrijden.

Justitie, politie en de NS kunnen het beeld en geluid dat de medewerkers opnemen, gebruiken voor opsporing en vervolging. "Elk incident tegenover onze collega's is er één te veel", zegt directeur operatie Marjan Rintel. "Het gebruik van een bodycam draagt bij aan de veiligheid van collega's en reizigers."

Reizigers die kwaad in de zin hebben en die zich bewust zijn dat ze gefilmd kunnen worden, gedragen zich anders, zegt een NS-woordvoerder. "Ze denken nog een keer na of ze de activiteit waar ze mee bezig zijn doorzetten of niet."

Vandaag kregen de eerste van de 700 V&S-medewerkers de camera's, de komende maanden volgt de rest.

Meer camera's op stations

De NS deed een halfjaar een proef bij 80 medewerkers. Daaruit bleek dat er "sprake is van een de-escalerend effect en dat de bodycam een preventieve werking heeft op het gedrag van een (potentiële) overlastpleger".

De beelden worden vergrendeld opgeslagen. "Mensen die bevoegd zijn, kunnen enkel met een aanleiding, zoals een aangifte, bij de beelden." De V&S-medewerkers lopen ook in burger door de treinen. Als dat gebeurt, dragen ze de bodycams niet.

Voor meer veiligheid in het openbaar vervoer komen er ook gebiedsagenten op 20 grote stations en extra camera's op middelgrote stations.