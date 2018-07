'Kiesrecht afpakken van onwillige inburgeraars kan niet'

Het idee van CDA en VVD om onwillige inburgeraars hun stemrecht af te pakken is in de praktijk niet uitvoerbaar, stelt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Niet-Nederlanders die vijf jaar legaal in Nederland hebben gewoond mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dit kiesrecht mag hen niet worden ontnomen, zegt Ollongren. Het vloeit voort uit de Grondwet en het 'Verdrag van de Raad van Europa inzake de deelneming van buitenlanders aan het openbaar leven op plaatselijk niveau'. Nederland heeft dat verdrag ondertekend.

CDA en VVD maakten hun plan vandaag bekend vlak voor het Kamerdebat over het nieuwe inburgeringsbeleid. "Als iemand niet wil meedoen, waarom zou hij dan wel mee mogen beslissen?" redeneert VVD-Kamerlid Becker.

Het CDA spreekt van een stok om mee te slaan en een wortel om mensen voor te houden. "Het geeft gemeenten een instrument", zegt Kamerlid Heerma. "Je kunt het stemrecht voor de lokale verkiezingen op deze manier verwerven."

Maar het is juridisch dus niet haalbaar. Andere partijen reageerden al sceptisch op het plan. Vooral omdat zij betwijfelen of de mensen die niet willen inburgeren het erg zouden vinden om hun kiesrecht kwijt te raken.

Brede steun

Tijdens het inburgeringsdebat bleek dat er brede steun is in de Tweede Kamer voor het nieuwe inburgeringsbeleid van minister Koolmees. Belangrijke maatregelen zijn dat inburgeraars de cursussen niet meer zelf hoeven voor te schieten en dat er per inburgeraar een persoonlijk plan wordt gemaakt dat zo snel mogelijk tot betaald werk moet leiden. Wie niet wil meewerken krijgt een boete.

Koolmees roept gemeenten op inburgeraars te helpen die buiten hun schuld door het huidige systeem in de financiële problemen zijn gekomen. Zij hebben duizenden euro's geïnvesteerd in cursussen, maar uiteindelijk hun diploma niet kunnen halen.

Het systeem gaat nu uit van een leenstelsel. Alleen van de mensen die hun inburgeringsdiploma hebben gehaald wordt de schuld kwijtgescholden.