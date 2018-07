Nieuwkomers krijgen persoonlijk inburgeringsplan, taalniveau omhoog

Gemeenten gaan voor alle nieuwkomers een eigen inburgeringsplan maken. Dit betekent dat gemeenten erkende vluchtelingen taallessen gaan aanbieden en ook de huur en kosten voor verzekeringen gaan betalen.

De steun aan iedere nieuwkomer staat vastgelegd in het PIP, het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. Minister Koolmees van Sociale Zaken maakt een einde aan het huidige systeem, waarbij nieuwkomers zelf hun inburgeringscursus inkopen. Dat werkt fraude en misverstanden in de hand, maakt Koolmees duidelijk in zijn vandaag gepresenteerde plannen.

"Nieuwkomers hoeven niet meer zelf een taalcursus te zoeken; dat lukt gewoon niet als je de taal niet spreekt. Gemeenten gaan hun een passende cursus aanbieden bij een taalbureau", zegt Koolmees.

Verantwoordelijk

Statushouders, dat zijn asielzoekers die in Nederland kunnen blijven, moeten meteen inburgeren. Als ze te weinig doen, kunnen ze "vaker en sneller" dan nu een boete krijgen. Koolmees wil de inburgeraars verantwoordelijk houden voor hun introductie in Nederland.

Het taalniveau gaat ook omhoog van A2 naar B1, om de kans op een baan te vergroten. Koolmees erkent dat dit niveau voor sommige erkende vluchtelingen te hoog zal zijn. In dat persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) legt de ambtenaar van de gemeente het "leerniveau en leerroute" vast.

Slechte cursussen

De huidige inburgeringswet is sinds 2013 van kracht en nieuwkomers werden daarin verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen inburgering. In de praktijk bleek dat voor een groot deel van hen veel te lastig. De inburgeraars vonden het bijvoorbeeld lastig om in het aanbod de goede en slechte cursussen van elkaar te onderscheiden.

Het nieuwe inburgeringsstelsel van Koolmees moet in 2020 van start gaan.