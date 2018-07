Meeste gemeenten geven statushouder nog steeds voorrang bij woning

In bijna alle gemeenten met een urgentieregeling voor huurwoningen, krijgen statushouders nog steeds voorrang bij het vinden van een huis. Sinds een jaar zijn gemeenten niet meer verplicht mensen met een verblijfsvergunning voorrang te geven, maar ze doen het nog wel.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken concludeert in een brief aan de Tweede Kamer dat de wetswijziging van vorig jaar "niet heeft geleid tot het op grote schaal schrappen van de vergunninghouders als urgentiecategorie". Ze baseert zich daarbij op een onderzoek dat is gedaan op verzoek van haar voorganger Blok.

Lang op een wachtlijst

De politiek besloot tot de wetswijziging, omdat veel mensen niet begrijpen dat asielzoekers met een verblijfsvergunning eerder recht hebben op een huis dan autochtone Nederlanders die al lang op een wachtlijst staan.

Sinds vorig jaar zijn gemeenten alleen verplicht voorrang te verlenen aan twee categorie├źn: mensen die in een opvang zitten vanwege relatieproblemen (tot voor kort bekend als blijf-van-mijn-lijfhuizen) en mensen die mantelzorg geven of ontvangen.

Maar gemeenten hebben nog wel de vrijheid om daar zelf categorie├źn aan toe te voegen. Van de 176 gemeenten met een urgentieregeling, geven er 174 ook voorrang aan vergunninghouders.

Ollongren wijst erop dat gemeenten weliswaar geen verplichting meer hebben om vergunninghouders voorrang te geven, maar dat ze tegelijkertijd nog wel steeds verplicht zijn voldoende van deze mensen huisvesting te bieden.