'Als de Thaise jongens gaan duiken, hebben ze maar één kans'

Het zal veel tijd kosten voordat de jongens klaar zijn voor de duik, zegt De Veer. "Eerst moet hun situatie stabiel zijn. Ze moeten nu voldoende eten en drinken krijgen en medisch verzorgd worden. En daarna moeten ze dan leren hoe ze met duikapparatuur omgaan." De operatie zal tot in de puntjes moeten worden voorbereid. "Als ze uiteindelijk gaan duiken, hebben ze maar één kans. Als er onder water in een grot paniek uitbreekt, kun je nergens heen."

Veel andere opties dan duiken hebben de jongens niet, zegt de speleologe. "Ze zitten 800 meter onder de grond. Het is heel moeilijk om naar de plek te boren. Zie over zo'n afstand maar eens precies de plek te vinden waar de jongens zitten. Bovendien bestaat ook de kans dat de grot instort als je gaat boren."

Volgens De Veer moet het lukken om de jongens klaar te stomen voor de bevrijdende duik. "Ze hebben nu eten en drinken en er is een arts. Het is daar beneden een graad of 26, dus ze zullen niet onderkoeld raken. En er is voldoende water. Daardoor kunnen ze het lang uithouden. Ik heb veel respect voor deze kinderen, dat ze er nu nog zo goed voor staan."

Uitvalsbasis

Voor het zover is, worden de jongens mogelijk eerst overgebracht naar een andere plek in de grot, zegt correspondent Michel Maas. "De reddingsdiensten willen de jongens naar het deel van de grot brengen dat de hulpverleners nu als uitvalsbasis gebruiken. Daar ligt alle duikapparatuur en daar is heel veel voedsel. Daar zou het veel veiliger zijn dan waar de jongens nu zitten", zegt Maas in het radioprogramma Nieuws en Co.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. "Het is twee uur zwemmen naar die veilige grot. En een groot deel daarvan zullen ze onder water moeten zwemmen."