Pleidooi voor Nationaal Landbouwakkoord

Het Planbureau voor de Leefomgeving pleit voor een Nationaal Landbouwakkoord. Daarin moeten boeren, politiek, banken, leveranciers en afnemers afspreken hoe het landschap, de voedselvoorziening en de natuur er in de toekomst uit moeten zien en wat we daar voor over hebben.

Het Planbureau stelt vast dat intensivering, schaalvergroting en kostprijsverlaging al decennia centraal staan in de landbouw. Dat heeft een internationaal concurrerende sector opgeleverd, maar er is ook een keerzijde: boereninkomens staan onder druk en milieudoelen worden niet gehaald.

Boeren die anders willen gaan werken, kunnen dat niet omdat ze schulden hebben en vastzitten aan afspraken met leveranciers en afnemers. Van koers veranderen is daardoor duur, risicovol en dus onaantrekkelijk, zegt het Planbureau.

De sector heeft ondertussen te maken met veel affaires, zoals recent nog met de fipronil-crisis en de mestfraude. Tegelijkertijd gaat het milieu verder achteruit. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de achteruitgang van de insectenpopulaties en de weidevogelstand.

Het Planbureau publiceert vandaag het rapport Naar een wenkend perspectief. Dat moet de discussie op gang brengen over hoe de landbouw in Nederland eruit moet zien en hoe dat bereikt kan worden.