Extra ministerraad over versterking 'veilige' Groningse huizen

Het kabinet houdt vandaag een extra ministerraad over de versterking van ongeveer 1600 'veilige' huizen in Groningen. Op de agenda staat hoe de operatie gefinancierd moet worden.

Gisteren werd bekend dat 1500 huizen worden versterkt omdat ze volgens de Mijnraad onveilig zijn. Daarnaast worden 1600 woningen onder handen genomen, omdat ze eerder op de lijst stonden om versterkt te worden. Volgens de Mijnraad zijn deze woningen niet onveilig, maar zijn er bij bewoners wel verwachtingen gewekt. Minister Wiebes van Economische Zaken wil ze daarom toch onder handen nemen, heeft hij toegezegd aan de provincie Groningen.

Omdat de 1600 woningen niet onveilig zijn, kan de versterking niet betaald worden uit het budget van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, dat naar gas boort in het aardbevingsgebied. Het kabinet moet het geld daarom ergens anders vandaan halen en dat wordt besproken in de extra ministerraad van vandaag. Normaal vergadert het kabinet alleen op vrijdag en zo'n extra ministerraad is niet gebruikelijk.

Onrust na uitstel

Nadat Wiebes eerder dit jaar de gasproductie fors verlaagde, besloot hij een groot aantal versterkingen die al waren toegezegd op te schorten. Hij wilde het advies van de Mijnraad afwachten. Een deel van de versterkingen zou mogelijk onnodig zijn met de lagere gasproductie, omdat de kans op zware aardbevingen kleiner wordt.

Het uitstel van de aanpak van de woningen leidde tot veel onrust en woede onder Groningers. Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders stapte om deze reden ook op. De woningen die nu toch onder handen worden genomen staan in Overschild, Appingedam, Delfzijl en Ten Boer.