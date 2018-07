Commissaris van de koning: vlag hoeft niet meer halfstok in Groningen

Bestuurders uit het aardbevingsgebied in Groningen zijn opgelucht over het advies van de Mijnraad over het versterken van woningen. Commissaris van de koning Paas zei na afloop van een overleg met minister Wiebes dat het rapport de gewenste duidelijkheid geeft.

"Ik denk dat mijn opluchting te zien is", zei Paas op een persconferentie. "De vlag kan nog niet uit. Maar er zijn plekken in Groningen waar 'ie halfstok hangt en misschien kunnen we dat nu veranderen."

De Mijnraad schrijft in het vandaag uitgebrachte advies dat 1500 Groningse woningen sowieso moeten worden versterkt. Nog eens 5700 woningen zijn op zich veilig, maar als de bewoners toch willen dat er versterkt wordt, dan moet dat gebeuren. Dat geldt ook voor de bewoners van 2200 woningen bij wie verwachtingen zijn gewekt of toezeggingen zijn gedaan.

Paas noemt het een goed, bruikbaar advies waar de bestuurders in Groningen mee verder kunnen.

September

Na het uitkomen van het rapport van de Mijnraad ging minister Wiebes vanmiddag in overleg met de betrokken bestuurders van gemeentes en de provincie.

Volgens Wiebes hebben ze daarbij afgesproken dat er in september duidelijk is hoe de 1500 echt onveilige woningen versneld versterkt gaan worden. Ook wil hij dan een plan presenteren voor de volgende fase van de versterkingsoperatie.

Ook Wiebes vindt dat de Mijnraad "een enorme hoop duidelijkheid" heeft geschapen. "Het staat nu vast dat het een heel stuk veiliger wordt als je de gaswinning omlaag brengt."