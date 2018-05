Coördinator Groningen Hans Alders stapt op: 'We zijn buitenspel gezet'

De Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders stapt op. Dat heeft hij bekendgemaakt in een brief aan minister Wiebes van Economische Zaken. Aanleiding is het besluit van Wiebes om voor bijna 1600 woningen in het bevingsgebied voorlopig geen versterkingsadvies te laten maken.

In de brief schrijft Alders dat zijn stuurgroep buitenspel is gezet. "Hoe kan ik vertrouwen herstellen als ik mijn afspraken niet nakom? Voor mijzelf geldt dat daarmee mijn integriteit in het geding is."

Verschillen

Alders schrijft dat hij en Wiebes zodanig van opvatting verschillen dat hij de genomen besluiten niet kan uitvoeren. De minister wil een besluit over de versterking van de bijna 1600 woningen uitstellen totdat de risico's opnieuw in kaart zijn gebracht.

Minister Wiebes zegt in een reactie op Alders' vertrek dat hij er begrip voor heeft. Volgens hem is met de beëindiging van de gaswinning en de aanpak van de aardbevingsproblematiek in Groningen een nieuwe fase ingegaan. "Dit leidt ook tot nieuwe verhoudingen", zegt Wiebes.

'Geen verrassing'

De Groninger Bodem Beweging zegt dat het besluit niet als een verrassing komt, maar vindt het vertrek wel jammer. Ook de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar is niet verrast. "We zagen vanuit de regio al wel dat Alders in een moeilijke positie was terechtgekomen."

Alders was eerder onder meer minister van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). Ook was hij commissaris van de koningin in Groningen. In 2015 wees toenmalig minister Kamp hem aan als de man die verantwoordelijk is voor het afwikkelen van de schades en de wederopbouw van het aardbevingsgebied. De benoeming gold voor vijf jaar.