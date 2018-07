'Criminelen wassen steeds vaker geld wit met luxe boten'

De boten blijken in de praktijk niet in beslag te nemen, doordat vanwege de tekortkomingen in het register vaak niet te achterhalen is of een crimineel eigenaar is van het vaartuig.

Het register is volgens de politie "vervuild en verouderd". "Zo komt het dat er in het register 400.000 snelle motorboten staan ingeschreven, terwijl er maar zo'n 50.000 in Nederland zijn."

De politie pleit voor een registratieplicht en een algemeen registratieregister, zodat het voor criminelen lastiger wordt een boot aan te schaffen met zwart geld.