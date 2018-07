Duits migratieconflict op scherp: Seehofer vindt EU-compromis 'onwerkbaar'

In Duitsland heeft Horst Seehofer, CSU-leider en minister van Binnenlandse Zaken, het conflict met bondskanselier Merkel over migratie op scherp gezet. Aan het begin van een bijeenkomst van zijn partij uitte Seehofer zich zeer kritisch over het resultaat van de EU-top van deze week over migratie.

Volgens aanwezigen op het congres wijst Seehofer het voorstel van Merkel af om in Duitsland uitwijzingscentra te vestigen voor migranten, in afwachting van hun terugkeer naar het eerste land van opvang. Seehofer ziet naar verluidt geen alternatief voor het sluiten van de Duitse grenzen voor sommige migranten. Hij zei erbij dat dit zijn persoonlijke opvatting is, en dat de partij hierover het laatste woord heeft.

Merkel is tegen een dergelijke verharding van het Duitse asielbeleid.

Gisteren werd bekend dat Merkel een document heeft opgesteld met voorstellen voor een scherper asielbeleid in Europa. Daarvoor is de medewerking nodig van de andere lidstaten van de Europese Unie. Veertien landen zouden Merkel hebben toegezegd daarover in bespreking te gaan. Hongarije, Tsjechiƫ en Polen spreken echter tegen dat ze Duitsland daarover iets hebben toegezegd.