Johan Cruijff Arena wordt superbatterij voor elektriciteitsnet

De Johan Cruijff Arena in Amsterdam neemt vandaag een superbatterij in gebruik, waardoor bij stroomstoringen voetbalwedstrijden en popconcerten gewoon kunnen doorgaan. De batterij bestaat uit 148 tweedehands accu's afkomstig uit elektrische auto's.

De batterij van 3 megawatt gaat onder normale omstandigheden helpen het elektriciteitsnet te stabiliseren. Als er te veel stroom is vanwege harde wind of veel zon, slaat de batterij elektriciteit op. Op het moment dat er te weinig stroom is, geeft de batterij elektriciteit terug aan het net. Het stadion, dat vanaf het komende voetbalseizoen is genoemd naar Johan Cruijff, maakt voortaan onderdeel uit van het primaire reservevermogen van landelijk netbeheerder Tennet.

De directie wil van de Johan Cruijff Arena het duurzaamste stadion ter wereld maken. "Op ons dak ligt 7200 vierkante meter zonnepanelen, wat goed is voor ongeveer 10 procent van ons energiegebruik. Dat gaat rechtstreeks de batterij in", vertelt directeur Henk van Raan.