Nederland vangt vluchtelingen op uit Malta, hoe werkt dat?

Gisteren werd bekend dat Nederland tot twintig migranten van Malta overneemt. Hoe gaat dat in zijn werk? En hoe wordt in Europa de opvang van vluchtelingen eigenlijk geregeld?

Als het over de Maltese kwestie gaat, is het goed om te weten dat de vluchtelingen die Nederland uit Malta opneemt niet afkomstig zijn van de Lifeline-boot die de afgelopen dagen in het nieuws was.

Ons land neemt mensen op die eerder asiel aangevraagd hebben in Malta en door de eerste screening gekomen zijn. "We helpen Malta, zodat het land bereid is om de 224 migranten van de Lifeline-boot op te nemen", zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. "We willen niet meewerken aan het cynische businessmodel van mensensmokkelaars. Als we mensen rechtstreeks van de boot zouden overnemen, dan zou een verkeerd signaal afgeven in Europa."

Nederland zegt dit te doen uit solidariteit en humanitaire overwegingen. Nederland is bereid om vluchtelingen op te nemen, maar wil alleen mensen die echt vluchten; economische migranten willen we niet opnemen.

Daarnaast loopt in de Europese Unie ook een relocatie-traject, een afspraak in de EU over het herverdelen van vluchtelingen.

Hoe werkt de herverdeling via relocatie?

Aan de zuidelijke buitengrenzen van Europa, zoals Griekenland en Italië, komen de meeste migranten aan. Dat zijn er de laatste jaren zoveel dat ze die hoeveelheid niet meer aan kunnen.

In 2015, het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, kwamen alle lidstaten in de Europese Unie daarom overeen dat migranten uit deze landen herplaatst zouden worden naar andere lidstaten.

Volgens dat plan worden er zo'n 98.000 migranten vanuit Griekenland en Italië herplaatst. Inmiddels is dat bij ruim een derde (34.691 migranten) gebeurd.

Nederland vangt ook dit soort migranten op. Sinds oktober zijn er 2775 door relocatie uit Griekenland en Italië naar ons land gekomen, blijkt uit de meest recente cijfers van de Europese Commissie.

Als je dit vergelijkt met andere landen is Nederland vrij solidair. Alleen Duitsland (10.826 migranten), Frankrijk (5029) en Zweden (3048) vangen meer migranten uit het zuiden van Europa op. Denemarken, Hongarije, Polen en IJsland accepteren helemaal geen migranten uit relocatie.

Ook bij Lifeline het geval

Ook in het geval van de 224 'Lifeline-vluchtelingen' nemen lang niet alle EU-landen de verantwoordelijkheid om de mensen op te nemen. In totaal accepteren acht landen de migranten: België, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Ierland doen samen met ons mee. Maximaal twintig van hen komen naar ons land toe.

"We nemen met elkaar de verantwoordelijkheid om de mensen in veiligheid te brengen", zei minister Blok van Buitenlandse Zaken gisteren tegen NOS-verslaggever Wilco Boom.

Ook zei de minister samen met de andere EU-landen te onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn tegen de eigenaren van het schip. Vandaag werd bekend dat de Duitse kapitein van Lifeline in ieder geval op Malta berecht zal worden. Maandag moet hij voorkomen. Hij wordt vervolgd voor fouten met de registratie van het schip.