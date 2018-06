Duitse kapitein migrantenschip Lifeline in Malta vervolgd

De Duitse kapitein van het hulpschip Lifeline wordt door de Maltese justitie vervolgd. Volgens de advocaat van de organisatie wordt kapitein Claus-Peter Reisch berecht vanwege fouten bij de registratie van het schip. Hij moet maandag voor de rechter verschijnen.

De Lifeline lag een week voor Malta met ruim 230 migranten aan boord. Het schip wordt door de Duitse hulporganisatie Mission Lifeline gebruikt. Volgens de organisatie voer het schip onder Nederlandse vlag, maar Nederlandse autoriteiten hebben laten weten dat het schip niet officieel in Nederland staat geregistreerd.

Kapitein Reisch is vandaag voor de tweede keer door de Maltese politie verhoord. "We zullen ons uiterste best doen om deze kwestie op te lossen en ervoor zorgen dat hulporganisaties geen doelwit worden omdat ze mensen in nood redden", zei de Maltese advocaat van Mission Lifeline.

Vorige week donderdag pikte het schip migranten op die met boten vanuit Libië de Middellandse Zee probeerden over te steken. In eerste instantie weigerden Italië en Malta het schip vol migranten toe te laten. Malta kwam daar gisteren van terug. Italië verweet de bemanning dat de migranten uit het water zijn gehaald, terwijl bekend zou zijn geweest dat de Libische kustwacht onderweg was.

Nederland

Den Haag kondigde gisteren aan maximaal twintig migranten uit Malta op te nemen, om de Maltese autoriteiten ertoe te bewegen het migrantenschip toe te laten. Dat zijn niet de migranten die de afgelopen dagen op de boot zaten.

Ook België, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Ierland hebben toegezegd vluchtelingen van Malta over te nemen.