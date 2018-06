Libiër in VS veroordeeld voor aanslag op consulaat Benghazi

Een Libische moslimextremist heeft in de Verenigde Staten 22 jaar cel gekregen voor zijn rol in de terreuraanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in 2012. Bij die aanslag kwamen vier Amerikanen om het leven, onder wie ambassadeur Chris Stevens.

Ahmed Abu Khattala (47), die bij de aanval was, werd door een jury schuldig bevonden aan verschillende terreurmisdrijven, maar niet aan moord. Daardoor ontloopt hij een levenslange gevangenisstraf.

"Ik weet niet of u het brein van de aanslag was noch of u die avond van plan was mensen te vermoorden", zei de rechter bij het uitspreken van de strafmaat. "Maar ik geloof er niets van dat u op 11 september 2012 een onschuldige omstander was."

Groot politiek schandaal

Khattala werd in juni 2014 door de Amerikanen in Libië opgepakt en vervolgens naar de VS gebracht. Vorig jaar werd nog een andere verdachte van de aanslag opgepakt.

De aanval op het consulaat in Benghazi werd een groot schandaal in de Amerikaanse politiek. De Republikeinen beschuldigden de Democratische president Obama en zijn minister van Buitenlandse Zaken Clinton ervan dat ze te laat in actie waren gekomen en geen volledige opening van zaken gaven over de aanval. Ook in haar presidentscampagne tegen Trump in 2016 kwam Clintons rol in de affaire regelmatig terug.