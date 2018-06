Apple en Samsung schikken jaren oud patentgeschil

Technologieconcerns Apple en Samsung hebben een jarenlange juridische strijd over patentrechten beƫindigd. Ze hebben een schikking getroffen, maar over de inhoud van de schikking is niets bekendgemaakt.

Apple beschuldigde Samsung ervan het ontwerp van de iPhone en iPad, en besturingssysteem iOS te hebben gekopieerd. De juridische strijd barstte in 2011 los. Een jaar later oordeelde een rechtbank in Californiƫ dat Samsung een schadevergoeding van 1 miljard dollar aan Apple moest betalen.

Monopoliepositie

De Zuid-Koreaanse techgigant ging tegen de uitspraak in beroep en het hof van beroep in Washington D.C. besloot in 2015 dat het bedrag tot 550 miljoen dollar moest worden teruggebracht, omdat Apple geen monopoliepositie mocht eisen op het design van de producten.

Apple en Samsung verschenen ook buiten de Verenigde Staten diverse keren samen voor de rechtbank. Het merendeel van de uitspraken viel in het voordeel uit van Apple. In 2014 besloten de bedrijven hun patentrechtszaken buiten de VS te laten vallen.

Vorige maand bepaalde een Amerikaanse rechtbank dat Samsung Apple 539 miljoen dollar moet betalen. Eerder had Samsung al een bedrag van 399 miljoen dollar betaald.