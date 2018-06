Geklap burgemeesters om Telegraaf-opmerking Wieringa 'ongemakkelijk'

"Pas later realiseer je je dat dat geen fijne opmerking was", zegt VNG-woordvoerder Edward Ernst. "Daarna krijg je een ongemakkelijk gevoel, omdat het natuurlijk heel erg is wat er is gebeurd en bestuurders zelf ook te maken hebben met bedreigingen."

Een wethouder die de opmerking van Wieringa ongepast vond, zegt tegen De Telegraaf dat "misschien wel de helft van de zaal" klapte. "Het was niet zomaar wat gegniffel. Er waren achteraf ook mensen die zeiden: 'dat klappen kon echt niet'."

'Fictief voorbeeld'

Een andere wethouder, Frank Meurs uit Vianen, stelt tegenover de NOS dat er niet werd gelachen om de aanslag, maar om de "context van die opmerking". "Er was een gesprek gaande over veiligheid in de grensregio. Het gesprek kwam op - laten we zeggen - het thema Audi-bende en toen vroeg Twan Huys Wieringa over de aanslag, wat enigszins buiten het onderwerp lag. De aanslag was in de zaal bovendien nog onbekend en dus voor velen een fictief voorbeeld."

De aanslag vond in de nacht van maandag op dinsdag rond vier uur plaats. Veertig minuten later werd er over geschreven. Het VNG-congres werd enkele uren later, dinsdag om 10.20 uur, geopend.

Vanmiddag reageert de VNG-voorzitter op de opmerking van Wieringa en de reactie van aanwezige burgemeesters en wethouders.