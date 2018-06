Redacties in Amsterdam krijgen verscherpt cameratoezicht

Naar aanleiding van de aanslagen bij De Telegraaf, vannacht, en eerder bij weekblad Panorama, komt er in Amsterdam verscherpt toezicht bij gebouwen waarin redacties zijn gehuisvest.

Er komt extra cameratoezicht bij De Telegraaf en Panorama in Westpoort, Het Parool, de Volkskrant en Trouw (die alle drie in hetzelfde gebouw zitten), en bij NRC, weekblad Nieuwe Revu en de lokale zender AT5, die op hetzelfde adres huist als de regionale omroep NH.

Er is geen informatie die erop wijst dat er een nieuw incident kan plaatsvinden, maar de driehoek - burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie - zegt geschokt te zijn door de aanslagen. "Persvrijheid is een belangrijke steunpilaar voor de democratie", staat in een persbericht.

Georganiseerde misdaad

Verder gaan specialisten de redactieburelen controleren en komt er bij de gebouwen zichtbaar politietoezicht. De driehoek wil het zekere voor het onzekere nemen. Waarom de aanslagen op De Telegraaf en Panorama zijn gepleegd is nog onduidelijk, maar een van de scenario's waar de politie rekening mee houdt, is dat recente artikelen over de georganiseerde misdaad de aanleiding zijn.

Daarom worden de maatregelen genomen bij redacties die daar regelmatig aandacht aan besteden. De verslaggevers John van den Heuvel van De Telegraaf en Paul Vugts van Het Parool worden beveiligd omdat ze ernstig worden bedreigd.