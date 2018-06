We Are Here toch naar nachtopvang: 'We willen niet meer kraken'

In de Havenstraat is een tijdelijke opvang voor ongedocumenteerden. Er kunnen maximaal 150 mensen terecht, schrijven NH Nieuws en AT5. De locatie is tijdelijk geopend voor vluchtelingen, tot Amsterdam een nieuw vreemdelingenbeleid heeft.

De gemeente wil uiteindelijk op een andere locatie een 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers openen. Daar moeten ongeveer 500 mensen zonder papieren in anderhalf jaar uit hun uitzichtloze situatie worden geholpen.

We Are Here liet eerder nog te weten niets te zien in zo'n opvang. "We willen een definitieve oplossing", zei Khalid Jone begin deze maand nog namens de groep. Inmiddels is het standpunt van de groep aangepast en laten ze weten helemaal te willen stoppen met kraken. "We hopen snel te horen wat de plannen zijn voor de 24-uursopvang."

We Are Here

De groep We Are Here bestaat uit enkele honderden asielzoekers die al jaren door Amsterdam zwerven, meestal zonder papieren en recht op opvang. Een deel is uitgeprocedeerd, maar kan niet terug omdat landen niet meerwerken, of omdat het niet veilig is. Anderen zitten nog in de procedure en hebben geen recht op opvang omdat sprake is van een beroepszaak.