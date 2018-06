Kraakpand asielzoekersgroep in Amstelveen mag worden ontruimd

Een kantoorpand in Amstelveen dat door de asielzoekersgroep We Are Here is gekraakt, mag worden ontruimd. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de groep.

Volgens de rechter ging het om een afweging tussen het recht op eigendom en het huisrecht dat ook krakers kunnen verwerven. Doorslaggevend was de onrust die ontstond rond de groep, waardoor de openbare orde in de knel kwam.

Haasje-over-springend

De rechter sprak ook van een patroon, waarbij de groep uitgeprocedeerde asielzoekers "haasje-over-springend van pand naar pand" probeerde een uitzonderingspositie te verwerven, terwijl er andere opvangmogelijkheden voor deze groep zijn. "Alles houdt ooit op en dit houdt nu op", aldus de rechter.

De gemeente Amstelveen maakte vorige week bekend het pand vandaag te willen ontruimen. De asielzoekersgroep had eerder aangekondigd vrijwillig het gebouw te verlaten als de rechter de ontruiming zou goedkeuren.

We Are Here zat tot begin deze maand in gekraakte woningen in Amsterdam, aan de Rudolf Dieselstraat. Nadat die panden waren ontruimd, kraakte de groep het pand in Amstelveen. De eigenaar van het gebouw aan de Groen van Prinstererlaan deed daarop aangifte.