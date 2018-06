Amstelveen wil We are Here-kraakpand maandag ontruimen

Amstelveen wil het kantoorpand dat gekraakt is door de asielzoekersgroep We are Here maandag ontruimen. De rechter moet nog bepalen of de ontruiming mag doorgaan.

De groep uitgeprocedeerde asielzoekers vertrok begin deze maand uit Amsterdam, toen ze de gekraakte woningen aan de Rudolf Dieselstraat moest verlaten. Een dag erna kraakte We are Here het kantoorpand aan de Groen van Prinstererlaan in Amstelveen.

De eigenaar van het pand heeft aangifte gedaan. Daarop heeft het Openbaar Ministerie de groep verzocht te vertrekken.

Het pand wordt in principe maandag om 12.00 uur ontruimd, heeft burgemeester Eenhoorn aan NH Nieuws laten weten. Twee uur daarvoor dient een kort geding dat We are Here tegen de aangekondigde ontruiming heeft aangespannen.