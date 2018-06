Groepen Turkse Nederlanders vieren feest na opeisen winst door Erdogan

In Rotterdam hebben honderden Turkse Nederlanders feestgevierd na het uitroepen van de verkiezingsoverwinning door president Erdogan. De politie zette een aantal straten rond het Turkse consulaat af.

Turkse Nederlanders verzamelden zich in het centrum en er reden toeterende auto's rond met vlaggen van Turkije. Ook in Amsterdam en in Deventer vierden Turkse Nederlanders feest.