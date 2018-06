Oplichter doet zich voor als privacywaakhond om boetes te innen

Er moet zo snel mogelijk een bedrag van ongeveer 1000 euro betaald worden. Het betreffende rekeningnummer zou vermeld staan op eerder verstuurde brieven en e-mails.

De AP heeft die brieven en e-mails nog niet in handen. "We onderzoeken nog of de man daadwerkelijk geldbedragen in onze naam heeft geïnd. Indien nodig, doen we aangifte", zegt een woordvoerder. "Het is nu vooral belangrijk dat bedrijven niet zomaar betalen. Een boete komt nooit uit de lucht vallen. Er zal altijd een onderzoek aan voorafgaan."

Bedrijven die benaderd worden door de oplichter, krijgen de raad om daarvan melding te maken bij de privacywaakhond.

Eerder deze maand waarschuwde de AP ook voor bedrijven die zeggen dat ze een AVG-keurmerk kunnen afgeven. Zo zou aangetoond kunnen worden dat bedrijven voldoen aan de privacywet. Maar dat klopt niet, omdat de AP geen AVG-keurmerk heeft goedgekeurd.