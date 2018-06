Online, het enige gelijke speelveld in Turkije

"Er zitten allerlei subtiele verwijzingen in naar onze partij en het logo, de zon", zegt Yildiz. Maar het refrein is minder subtiel; het is een directe aanklacht tegen het Turkije van vandaag: "Ik geef niet op, of je me nou vervloekt of opsluit. Dit dorp, deze stad, zijn niet van jou alleen", zingt een zangeres op drijvende muziek. En: "Ik ben niet bang voor de duisternis, van binnen brandt een vlam. Tot de zon weer opkomt."

"Zo hebben we geprobeerd jonge kiezers te bereiken", zegt Yildiz. En dat is behoorlijk gelukt. "De Turkse popster Aleyna Tiki, de Justin Bieber van Turkije, hebben we van nummer 1 gestoten."

Zoekterm niet gevonden

Yildiz lijkt de perfecte man op de perfecte plek. Hij werkte tien jaar voor Google in het tech-mekka Silicon Valley. "Ik hield me daar bezig met reclameonderzoek: wie benader je, hoe benader je ze, hoe maak je online-reclame zo effectief mogelijk?" Nu zet hij die kennis in voor de jongste politieke beweging in Turkije. "In plaats van voor antiroosshampoo, werk ik nu voor iets waar ik in geloof."

Weer buigt hij naar zijn laptop. "Waar we de meeste aandacht mee krijgen, zijn onze Google-advertenties", vertelt hij. "Als je bijvoorbeeld de zoekterm 'vrijheid' intikt, krijg je als eerste hit een foutmelding: 'zoekterm niet gevonden, probeer het opnieuw na 25 juni.'" Dat is de dag na de verkiezingen.

Schermafbeeldingen van de searches van Iyi Parti gingen rond op sociale media in Turkije. "Of bijvoorbeeld gratis VPN", vertelt Yildiz over de online-services die inloggen op een server buiten Turkije. "Veel Turken zoeken via zo'n VPN, omdat websites in Turkije geblokkeerd zijn. Wie googelt op VPN krijgt onze advertentie 'voor een open en vrij internet, wacht tot 25 juni' te zien."