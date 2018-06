Hoekstra leidt verzet van twaalf EU-landen tegen eurozone-begroting

Minister Hoekstra van Financiën heeft namens twaalf EU-landen gepleit tegen het opstarten van gesprekken over een eurozone-begroting. Hij heeft dat gedaan in een brief aan Eurogroep-voorzitter Centeno, zeggen bronnen rond Hoekstra tegen de NOS.

Hoekstra en de elf andere ministers nemen daarbij duidelijk stelling tegen Frankrijk en Duitsland. President Macron en bondskanselier Merkel pleitten deze week voor een aparte eurozone-begroting. Er zouden tientallen miljarden gereserveerd moeten worden om investeringen in de eurozone aan te jagen.

Volgens Hoekstra en zijn elf collega's was er gisteren bij een vergadering van de Eurogroep duidelijk geen consensus over de te volgen koers. Alleen al over de financiering van het project zijn er grote vraagtekens, zeggen de ministers. Er zijn plannen om de begroting te betalen uit een Europese belasting op financiële transacties, maar niet alle landen zijn voor zo'n belasting.

Macron

Het idee voor een begroting voor de eurozone komt oorspronkelijk van Macron. Hij wil miljarden vrijmaken om schokken binnen de eurozone op te vangen. De eurocrisis heeft duidelijk gemaakt dat de eurolanden in hoge mate afhankelijk zijn van elkaar. Toen Griekenland failliet dreigde te gaan, konden de andere landen niet veel anders dan bijspringen. Macron wil dat soort

problemen voorkomen door gezamenlijk te investeren, via zo'n eurozone-begroting.

Nederland is vanaf het begin tegen zo'n begroting geweest. Volgens Nederland moet elk land zelf ervoor zorgen dat het financieel op eigen benen kan staan. Een eurozone-begroting zou ertoe kunnen leiden dat er permanent geld van de rijke Europese landen naar de arme landen stroomt. Voor Nederland is dat, als een van de rijkste landen, een schrikbeeld.

Brief Hoekstra

Hoekstra leek gisteren bij het begin van de eurozone-vergadering nog redelijk alleen te staan. Hij was de enige die zich bij binnenkomst kritisch uitte. Zelfs de Oostenrijkse minister van Financiën, meestal een bondgenoot van Nederland, was tegen de pers redelijk positief over de plannen. Binnen zou hij vervolgens echter veel negatiever zijn geweest. Ook hij tekende de kritische brief van Hoekstra.

De andere landen die tekenden, zijn Finland, Zweden, Denemarken, Litouwen, Letland, Estland, Ierland, België, Luxemburg en Malta.

Volgende week op een Europese top in Brussel spreken de regeringsleiders verder over plannen om de eurozone te hervormen. Premier Rutte is ook altijd kritisch geweest over het opstarten van een aparte eurozone-begroting.