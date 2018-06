Merkel en Macron eens over eurozonebudget

Bondskanselier Merkel en president Macron zijn het eens geworden over de vorming van een "eurozonebudget", dat vanaf 2021 investeringen in de Europese economie mogelijk moet maken en de Europese economie crisis-bestendiger moet maken.

Hoe veel geld ervoor beschikbaar komt en hoe het precies georganiseerd en gefinancierd wordt, is nog niet duidelijk.

Macron zei dat over dit soort punten nog onderhandeld moet worden met de lidstaten, maar dat het budget in elk geval "reëel" wordt en "jaarlijkse inkomsten en uitgaven zal hebben". Ook zei hij dat landen die in economische en financiële problemen raken, ermee geholpen kunnen worden, volgens nog vast te stellen regels.

Eurocommissarissen

Merkel en Macron ontmoetten elkaar vandaag op slot Meseberg, een gastenverblijf van de Duitse regering bij Berlijn. Ze zeiden op hun persconferentie na afloop ook dat het aantal Eurocommissarissen, nu 28, omlaag moet, om de Europese Unie slagvaardiger te maken. Het betekent dat niet langer elke EU-lidstaat in de toekomst een eigen commissaris zal hebben.

Verder komt er een agentschap voor kunstmatige intelligentie, wat volgens Merkel en Macron belangrijk is om de concurrentie met de VS en China aan te kunnen.

Merkel en Macron zeiden verder dat er meer Europese solidariteit nodig is om landen te helpen die kampen met grote asielstromen. Ze noemden daarbij met name Italië. Een van de maatregelen is dat de Europese grenswacht Frontex versterkt zal worden. Frontex krijgt er meer mensen bij en wordt uitgebreid tot een 'asielagentschap' van 10.000 medewerkers.

Volgende week wordt er op een EU-top verder gesproken over de migratieproblematiek. De unie lijkt voortaan vluchtelingen aan de randen van de EU te willen opvangen. Merkel ging op de persconferentie niet in op haar problemen met coalitiegenoot CSU van wie ze volgende week op de EU-top afspraken moet maken over het terugnemen van asielzoekers.

Eensgezinder

Ook in de buitenlandse en defensiepolitiek willen ze een krachtiger en eensgezinder Europees optreden. Dat kan bereikt worden door ook op dit gebied niet altijd uit te gaan van unanimiteit, zodat niet langer enkele landen een gezamenlijk besluit of optreden kunnen blokkeren.

Vooral over het economisch en monetair beleid was het voor Merkel en Macron lastig tot overeenstemming te komen. Macron maakte in september ambitieuze plannen voor een Europees Monetair Fonds (EMF) bekend. Hij wilde dat het fonds honderden miljarden euro's ter beschikking krijgt en pleitte voor een Europese minister van Economie en Financiën. Merkel zei vorige week eerder aan tientallen miljarden te denken en wilde niet te veel nationale zeggenschap uit handen geven.

Welk compromis ze op dit punt gesloten hebben, is dus nog niet helemaal duidelijk. Veel moet de komende maanden verder uitgewerkt worden. Ze vinden dat ze belangrijke stappen hebben gezet, die nog dit jaar tot concrete resultaten moeten leiden. "We moeten de Europese burgers laten zien waar het heen gaat de komende jaren."