Merkel krijgt tijd van zusterpartij CSU voor asieloverleg op EU-top

Bondskanselier Merkel krijgt van coalitiegenoot CSU de kans om op de Europese top van volgende week afspraken te maken over het asielbeleid. Dat is de uitkomst van intern overleg binnen de afzonderlijke partijen. Daarmee is een directe regeringscrisis afgewend.

Merkel (CDU) en CSU-minister Seehofer van Binnenlandse Zaken liggen al enige tijd overhoop over het asielbeleid. Seehofer heeft een 'masterplan' gemaakt dat strenger is dan Merkels ruimhartige toelatingsbeleid van de afgelopen jaren. Zo wil hij de grens sluiten voor alle asielzoekers die zich al eerder in een ander EU-land hebben laten registreren.

Merkel wil daar echter niet aan. Ze vreest dat een solistisch optreden van Duitsland de samenwerking binnen Europa op het spel zet.

Rugdekking

Vanochtend kwam de CSU-top in München bijeen voor overleg. Besloten werd om Merkel de zaak op 28 en 29 juni te laten bespreken in Brussel. De bondskanselier, die tegelijkertijd partij-overleg voerde in Berlijn, ging daarmee akkoord.

"Ik heb ondersteuning en rugdekking gekregen om rond de EU-top eind juni bilaterale afspraken te maken over de omgang met vluchtelingen", zei Merkel op een persconferentie.

62,5 punten

Merkel zei dat CDU en zusterpartij CSU op 1 juli gaan overleggen over de resultaten van de EU-top in Brussel. Volgens haar is het zeker niet zo dat op die datum het terugsturen begint.

Op een gelijktijdige persconferentie in München zei Seehofer dat hij hoopt dat Merkel harde afspraken kan maken in Brussel. Zo niet, dan moet Duitsland asielzoekers kunnen terugsturen, aldus de minister. Verder zei Seehofer blij te zijn dat de CDU "62,5 van de 63 punten" uit zijn asielplan ondersteunt.