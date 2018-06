Duitse politiek houdt adem in: gelijktijdige persconferenties Merkel en Seehofer

In Duitsland wordt nieuw topoverleg gevoerd binnen zowel de CDU van bondskanselier Merkel als de CSU van minister Seehofer van Binnenlandse Zaken. De twee christelijke zusterpartijen liggen overhoop over de opvang van asielzoekers en Duitse media speculeren over een regeringscrisis. Beide politieke leiders hebben vanmiddag afzonderlijk, maar wel gelijktijdig, een persconferentie belegd.

Seehofer wil de Duitse grens sluiten voor alle asielzoekers die zich eerder in een ander EU-land hebben gemeld. Dat gaat in tegen het ruimhartige toelatingsbeleid dat Merkel de afgelopen jaren heeft gevoerd.

Een van de redenen voor de hardere koers van de CSU zijn de komende deelstaatverkiezingen in Beieren, waar de concurrentie van de rechts-populistische AfD groeit. Merkel benadrukt daarentegen voortdurend dat Duitsland niet op eigen houtje maatregelen moet nemen, maar samen moet optrekken met andere EU-landen.

Geloofwaardigheid

De vraag is nu of Seehofers partij de zaak met Merkel op de spits wil drijven. Als de CSU Seehofer vandaag steunt en hij zijn ministeriële besluit doordrukt, dan lijkt Merkel weinig anders te resten dan hem te ontslaan.

"Er wordt hier gezegd: dat moet ze wel doen, om haar geloofwaardigheid te behouden", zegt correspondent Jeroen Wollaars. "En dan is de kans groot dat de andere CSU-mensen uit de coalitie stappen en dat vervolgens de regering valt."

Merkel is vanochtend in overleg met andere kopstukken in de CDU in Berlijn en houdt naar verwachting om 14.00 uur een persconferentie. Op hetzelfde tijdstip zal Seehofer in München de pers toespreken.