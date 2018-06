Koolmees vindt Europees plan ouderschapsverlof 'nogal vaag'

Minister Koolmees gaat gewoon verder met zijn plan om het Nederlandse partnerverlof na de geboorte van een kind uit te breiden, ondanks dat er andere Europese plannen liggen. Hij heeft zijn voorstel voor een Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) deze week ingediend bij de Tweede Kamer.

De nieuwe Nederlandse wet, die volgend jaar kan ingaan, regelt dat de partner van een vrouw die net een kind heeft gekregen vijf dagen betaald verlof krijgt en daarna de mogelijkheid om nog vijf weken verlof op te nemen tegen 70 procent van het salaris.

'Vaag plan'

Gisteren besloten de Europese ministers van Sociale Zaken dat alle Europese partners minimaal tien dagen verlof moeten krijgen na de geboorte van hun kind. Volgens NOS-verslaggever Thomas Spekschoor is het Europees Parlement daar "erg enthousiast" over en is de kans klein dat het niet doorgaat.

Koolmees stemde tegen het plan van Eurocommissaris Timmermans. Hij vindt het "nogal een vaag plan", onder meer omdat niet duidelijk hoeveel de vaders en mede-moeders doorbetaald krijgen. Verder vindt Nederland het "een principieel punt" dat Europa besluiten neemt over grensoverschrijdende onderwerpen als klimaat en migratie, maar dat de lidstaten zelf gaan over nationale zaken als sociale zekerheid.

'Lopen achter'

De Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei vanmorgen dat het nog wel even kan duren voor de Europese regels er zijn. "Dit was nog maar een eerste conclusie. Er moet nog overlegd worden met het Europees Parlement en dan komt het weer terug bij de Europese raad van ministers. Dus duurt echt nog wel tot 2022 of 2023 voor het zover is. Het Nederlandse voorstel gaat veel sneller."

Koolmees vindt zijn Nederlandse wetsvoorstel een grote verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarin partners twee dagen betaald verlof krijgen. "We lopen nu echt achter."