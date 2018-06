'AzG-hulpverleners betaalden vrouwen voor seks bij missies in Afrika'

Medewerkers van hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) hebben bij een missie in Afrika seks gehad met jonge prostituees. Acht anonieme, vrouwelijke ex-hulpverleners uit verschillende landen zeggen tegen de BBC dat dit vaak gebeurde. De Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen is geschrokken van het nieuws, maar zegt niet te kunnen achterhalen of de verhalen waar zijn.

De oud-medewerkers vertellen onder meer dat een leidinggevende in Kenia geregeld vrouwen meenam naar de accommodatie van AzG. Verder zou een collega in Liberia hebben gezegd dat hij medicijnen verstrekte in ruil voor seks.

De vrouwen durfden de mannen naar eigen zeggen niet aan te spreken op hun gedrag, omdat het leidinggevenden waren. Het ging volgens hen om mensen binnen de logistieke tak van AzG, niet om artsen of verplegers. Ze spreken van een verstikkende cultuur binnen de organisatie.

Seksuele intimidatie

Ook zeggen de anonieme klokkenluiders dat ze zich tijdens hun werk seksueel geïntimideerd voelden. Dit gebeurde niet alleen in Afrika. Een vrouw die op het AzG-kantoor in Amsterdam werkte, zegt dat een mannelijke collega tijdens een missie in Azië een opmerking maakte over de grootte van haar borsten.

De BBC kon de verhalen niet verifiëren en de Britse tak van Artsen zonder Grenzen zegt dat er meer informatie nodig is voordat er een onderzoek komt. Bij de Nederlandse tak zijn geen meldingen van prostitueebezoek binnengekomen.

'Toename meldingen seksueel wangedrag'

In een verklaring stelt directeur Nelke Manders van AzG Nederland dat ze het erg vindt wat de medewerkers hebben ervaren. Ze vindt het ook erg dat ze zich niet veilig genoeg voelden om de gebeurtenissen te rapporteren.

AzG benadrukt dat alle medewerkers een gedragscode ondertekenen waarin staat dat het bezoeken van prostituees niet mag. De organisatie zegt dat er de laatste tijd een toename is van het aantal meldingen van seksueel wangedrag. "Helaas blijken wij niet immuun voor dit gedrag van individuele medewerkers."

De hulporganisatie bracht in februari nog naar buiten dat er vorig jaar 24 gevallen van seksueel wangedrag zijn geweest. Hierbij ging het om incidenten tussen medewerkers onderling. Begin dit jaar raakte ook hulporganisatie Oxfam Novib in opspraak nadat bekend was geworden dat personeel in Haïti seksfeesten had bijgewoond.