Veel opzeggingen bij Oxfam na nieuws over seksorgies Haïti

De Nederlandse afdeling van Oxfam Novib heeft ruim 400 opzeggingen van donateurs ontvangen. Aanleiding is het nieuws dat personeel van de hulporganisatie in Haïti heeft meegedaan aan seksfeesten.

De Britse krant The Times meldde vrijdag dat na de aardbeving in 2010 orgies werden gehouden in woningen die door Oxfam werden betaald. Bij de feesten waren mogelijk ook minderjarige prostituees aanwezig.

Hoewel er geen Nederlandse medewerkers deelnamen aan de orgies, ontving ook de Nederlandse afdeling van Oxfam veel boze en teleurgestelde reacties. De afgelopen dagen zijn veel mensen gestopt als donateur. "Dat is een rechtstreeks gevolg van het nieuws over Haïti", zegt een woordvoerder. "We kunnen de reacties goed begrijpen."

Opvallend veel telefoontjes

De hulporganisatie heeft ruim 300.000 donateurs. Een lidmaatschap opzeggen kan bij Oxfam telefonisch of via een e-mail met een speciaal formulier. Volgens de woordvoerder viel op hoeveel mensen belden. "Zij maakten in het kort duidelijk hoe afschuwelijk ze het vonden, luchtten hun hart of sloegen aan het schelden."

Donateurs van Oxfam hebben een bericht gekregen met nadere toelichting. Daarin zegt directeur Farah Karimi dat zij zich diep schaamt voor het gedrag van de medewerkers die aanwezig waren bij de seksfeesten. "Ik ben mij ervan bewust dat uw vertrouwen in ons werk door dit vreselijke nieuws op de proef wordt gesteld", schrijft zij.

Geen Nederlanders betrokken

Op de locatie in Haïti werkten vooral Britse collega's. Wel werden de projecten na de aardbeving daar deels gefinancierd door de Nederlandse tak.

De hulporganisatie heeft vier mensen ontslagen na een intern onderzoek naar de orgies. Drie anderen zijn zelf vertrokken. Onder hen is ook de Belgische chef van de Haïti-missie, Roland van Hauwermeiren. Bij zijn vertrek in 2011 maakte Oxfam alleen bekend dat hij zich schuldig had gemaakt aan wangedrag, zonder in details te treden.

Meer misstanden

De Britse krant The Observer meldt dat Oxfam-medewerkers ook bij een missie in Tsjaad in 2006 prostituees uitnodigden in huizen van de hulporganisatie. Van Hauwermeiren was in die periode chef in het Afrikaanse land.

Medewerkers van Oxfam zouden de misstanden bij hem hebben gemeld. Volgens The Observer is een leidinggevende ontslagen vanwege wangedrag, maar de hulporganisatie kon dit niet bevestigen.

De Britse overheid heeft hulporganisaties die in het buitenland actief zijn gewaarschuwd na het nieuws over de seksfeesten in Haïti. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Penny Mordaunt zei dat ze de financiering van organisaties stopt als blijkt dat die niet genoeg actie ondernemen tegen misstanden.