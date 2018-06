Manifest keuzes in de zorg: 'De burger meer betrekken'

Burgers moeten meer betrokken worden bij keuzes die de politiek maakt om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Dat staat in het manifest Draagvlak voor lastige keuzes, dat de Kamercommissie voor de zorg vandaag in ontvangst neemt.

Het manifest komt voort uit het 'Burgerforum'. Tijdens dat project van het Radboudumc en de Erasmus Universiteit gingen 24 burgers, met diversiteit in sociaal-economische achtergrond, eind vorig jaar drie weekenden lang met elkaar in discussie over uiteenlopende vraagstukken in de zorg. En vooral over de vraag: welke zorg hoort thuis in het basispakket, en welke niet?

Met stijgende zorguitgaven komt die vraag steeds vaker aan bod. De bedoeling van het project was om burgers beter te informeren over de complexiteit van keuzes die gemaakt moeten worden.

"Als je burgers goed informeert, en flink met elkaar laat discussiëren, dan zien ze echt in dat het nodig is om keuzes te maken en zijn ze daar ook toe bereid", zegt Rob Baltussen, hoogleraar gezondheidseconomie aan het Radboudumc en initiatiefnemer van het Burgerforum, in het Radio 1 Journaal.